<p><strong>Si tirano le somme per il progetto “Territori Forti e Fluidi” nell’area del post sisma con 5 comuni coinvolti, tra cui Ussita capofila. Un progetto sostenibile fin dalla sua ideazione che è riuscito ad essere perfettamente compreso dalle centinaia di persone che hanno preso parte alle diverse tappe e provenienti anche dalle regioni confinanti.. Alcuni dati: sono state 41 le uscite sulla stampa online digitale regionale e 31 sulla stampa online nazionale; ben 47 le uscite in Tv, tra cui 2 sul nazionale, con richiesta di interviste da parte delle redazioni regionali. 19 le interviste radiofoniche, tra cui 4 su frequenze nazionali. Numeri davvero incredibili se si considera che lo si è fatto in solo 30 giorni. Si è puntato moltissimo sulla creazione di contenuti tra testi, foto e video. La pagina facebook nata per l’occasione, ha raggiunto numeri davvero elevati: oltre 39.750 persone raggiunte su Facebook e 2.993 su Instagram. Il progetto è stato una risposta al Bando indetto da Atim Marche, Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, per la realizzazione di eventi promozionali e di valorizzazione a fini turistici nei comuni del cratere del sisma, ???????????????????? dal ?????? ???????? ??????????.Partners del progetto Arci Macerata, che si è occupata dell’organizzazione, Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Coldiretti Macerata, Consorzio Apistico Provinciale Macerata, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Associazione Operatori Turistici Altonera. </strong></p>