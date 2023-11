Torna a casa dopo due anni e due giorni e un’ immensa avventura in bicicletta. Da Ancona a Capo Nord, in Norvegia e poi ancora il giro dell’Europa, passando per l’Ucraina ferita della guerra, poi i Balcani. Al monumento del Passetto di Ancona la festa per il ritorno di Daniele Panarella e gli abbracci di chi in questi due anni lo ha seguito tramite la pagina social. Un viaggio avventuroso, di quelli che sogni da bambino, progettato e vissuto dopo la laurea in fisica.