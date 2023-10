Un aperitivo al tramonto in questo colpo di coda d'estate che racconta di riflessi rosa e argento sul mare della Baia di portonovo. Come sempre, il racconto è affidato ad un calice di vino.

Varano in bottiglia fa il sold out al Fortino Napoleonico per l'evento conclusivo della bella stagione, opportunità unica per presentare il nuovo "Ceasar Spritz", ultimo nato in Casa Raval Family, a base di olio evo marchigiano, basilico, limone e passerina spumantizzata Tenute Cesaroni.