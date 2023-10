Lui si chiama Giacomo, ha 10 anni appena ma le idee molto chiare e di sicuro non gli manca il coraggio di farsi avanti. Alcuni giorni fa il piccolo Giacomo ha preso carta e penna e ha scritto una letterina al sindaco della sua città Pesaro, Matteo Ricci.

"Caro sindaco – scrive il piccolo – ha presente la curva in via Paganini, che dalla Diba va verso il campo del Villa? Io lì ho sempre paura! Perchè le macchine, curvando, tendono a stringere e invadono la corsia dove passano le bici e la gente a piedi".

Giacomo non solo ha segnalato un problema serio e reale. Al sindaco il bimbo ha anche prospettato anche la soluzione, gli ha chiesto di posizionare dei New Jersey di plastica per rendere più sicuro il tratto di ciclabile in via Paganini, nel Quartiere Villa San Martino. Detto fatto, i tecnici del comune, dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno esaudito la sua richiesta.