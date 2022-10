"Sono disperata da due giorni, aspetto una telefonata dall'ambasciata". Non ci crede ancora la mamma di Paolo Capecci il 27enne di Grottammare arrestato con Baldo Sacha, 29 anni di Monte San Vito e altri due ragazzi abruzzesi, Gianluca Cudini e Daniele Stranieri nella città indiana di Ahmedabad. I quattro sono stati fermati per avere disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana nella notte di sabato scorso. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana sul posto, in contatto stretto con le famiglie dei ragazzi. I familiari di Baldo Sacha non hanno voluto rilasciare dichiarazioni e si sono affidati al sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo per far sapere che l'ambasciata ha fornito "rassicurazioni sul trattamento riservato ai quattro".