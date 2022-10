Ballano circa 1000 voti in Italia dopo il voto del 25 settembre, circostanza che sta allungando i tempi per la proclamazione degli eletti e di conseguenza la formazione della nuova giunta regionale. In partenza ci sono gli sono gli assessori della Lega Latini e Carloni e per Fratelli d’Italia Castelli. La nuova giunta dovrebbe essere formalizzata nei primi giorni della prossima settimana, dice Carlo Ciccioli, uno dei tre che dovrebbe entrare nella squadra di Acquaroli, come pure Andrea Antonini della Lega. Sul terzo nome, in quota Carroccio i dubbi tra Daniela Tisi e Chiara Biondi.