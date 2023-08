Un anno alla guida dell'Atim, l'Agenzia del Turismo e dell'Internazionalizzazione delle Marche. Per il direttore Marco Bruschini, nominato il primo agosto 2022, è tempo per tracciare un primo parziale bilancio. "Fatto 100 per il turismo delle Marche, il sogno è il 50 per cento di turismo domestico e l'altro 50 di stranieri. Abbiamo coperto tutta l'Europa grazie ai nuovi voli dall'aeroporto. Nel 2024 dobbiamo ragionare per entrare negli Stati Uniti".