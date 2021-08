Nove diplomati su dieci trovano lavoro grazie ai corsi biennali di alta specializzazione: confermato il positivo trend occupazionale anche per l’anno che si è appena concluso per i quasi duecento ragazzi dei cinque corsi di formazione promossi dalla Fondazione ITS ‘Tecnologia e Made in Italy’ dislocati nella nostra regione. Aperte le iscrizioni, c’è tempo fino al 6 settembre