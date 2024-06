ANCONA – Da una parte l’Ascoli che ha sistemato tutti gli adempimenti finanziari depositando regolarmente la propria iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Dall’altra sono ore febbrili e di preoccupazione in casa Ancona, dove la società sarebbe a rischio iscrizione.

La notizia, un vero e proprio fulmine a ciel sereno, ha iniziato a circolare attorno all’ora di pranzo: non sono stati ancora pagati i compensi ai tesserati per quel che concerne le mensilità di marzo e aprile (un ammontare di circa 450 Milà euro). A mezzanotte c’è la deadline per consegnare tutta la documentazione necessaria.

Anche il sindaco Daniele Silvetti si sta muovendo in prima persona per risolvere la situazione. Nel contempo, il responsabile della comunicazione Paolo Papili ha rassegnato le proprie dimissioni.

Momenti di tensione e rabbia all’esterno della sede del club in via Schiavoni con circa 150 tifosi che faticano ad acxettare l’eventuale epilogo negativo per il calcio biancorosso. Presenti anche tre volanti della Polizia e una pattuglia dei Carabinieri

Qualora l’Ancona non dovesse entro il termine della mezzanotte presentare la domanda lascerebbe uno slot libero che verrebbe preso per riammissione dalla Recanatese. In caso di domanda presentata, ma rigettata (entro il 12 giugno tra ricorsi vari della Covisoc) sarebbe il Milan U23 in vantaggio.