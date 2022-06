Ad Anaao assomed Marche si chiude l'era Mercante, dopo due mandati il segretario del sindacato dei medici e dirigenti sanitari cede il passo al suo successore Daniele Fumelli. L'elezione nell'arco dell'Assemblea Congressuale al ridotto del treatro delle Muse ad Ancona. Un'occasione come suggerisce il tema stesso “La sanità pubblica a una svolta: è l’ora dei professionisti” anche per riflettere sulle sfide del settore anche e soprattutto in ottica post pandemia. Due i punti principali su cui bisogna lavorare sottolineati dal segretario di Anaao Assomed nazionale, Carlo Palermo, la mancanza di medici specialisti e il bisogno di investire in sanità.