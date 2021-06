La vaccinazione in vacanza come un servizio in più per quelle località, San Benedetto del Tronto in testa, in cui, con i disagi in A14, si punta sulla lunga permanenza come valore premio di un viaggio estivo di code e cantieri.

Vaccino, mare e sicurezza, insomma, come nuovo brand che si scontra, però, con gli ostacoli di una seconda dose sotto l’ombrellone.

Servizio di Lucio Cristino.