Quasi un mese dalla proclamazione dello stato di emergenza dopo il sisma del 9 novembre scorso, che ha colpito Ancona, Fano e Pesaro. Una dichiarazione con la quale il Governo ha stanziato 4.86 milioni per i primi interventi per ristorare gli sfollati. Ma in effetti, ancora, quei fondi non si sono visti e così il Comitato 707 torna a sollecitare la politica per chiedere come accedere, almeno, al Contributo di autonoma sistemazione.