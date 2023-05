Un sole caldo, tanto invocato, a illuminare Ancona. Una folla festante in una gremita piazza Cavour. E una cerimonia, sempre attesa, per premiare chi, con coraggio, impegno e dedizione, si è distinto tanto da ottenere la civica benemerenza. Non poteva esserci, stamattina, cornice più bella per premiare i figli migliori della Dorica. L'emozione del sindaco Mancinelli: "Persone normali, che hanno dato il meglio di loro aiutando gli altri. Un segnale di speranza".