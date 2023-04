Lunedì 3 aprile al Teatro delle Muse di Ancona l'evento 'Opportunità europee per il rilancio delle Marche: Next Generation Eu, Pnrr, Fesr, Fse+ e Bei' per illustrare e approfondire gli effetti positivi dei finanziamenti europei e le potenzialità per il territorio. "Un'occasione senza precedenti per le Marche", come è stata chiamata e più riprese nei vari interventi, che non è solo scandita dai fondi europei della nuova programmazione 2021/2027 ma comprende anche il Pnrr che riguarda la nostra regione.