ANCONA – Un raggiro da quasi 6000 euro, quello subito dal titolare di una tabaccheria ad Ancona da parte di un sedicente dipendente della Società Lottomatica che è riuscito a farsi accreditare sulla propria carta Postepay la cospicua somma. E’ solo una delle truffe online scoperte dai carabinieri della Compagnia Carabinieri di Ancona, per cui sono state denunciate in stato di libertà per il reato di truffa cinque persone, tutte residenti in altre province, di cui quattro già note alle forze dell’ordine. La tattica era sempre la stessa: fingendo di voler acquistare alcuni prodotti in vendita su un sito internet, tra cui un casco da moto di quasi 1000 euro, con il raggiro sono riusciti a farsi accreditare importanti somme di denaro da parte delle vittime.