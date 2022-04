ANCONA – “Kapo nazisti e traditori del popolo e del diritto del lavoro” è una delle scritte lasciate con vernice rossa all’ingresso della sede della Cgil di Ancona, in via Primo Maggio. Una delle scritte è “Nazismo e razzismo sanitario”, tanto da far pensare ad una fronda “no vax”per la posizione della Cgil durante la pandemia. Dall’agguato alla sede di Roma, alla bomba molotov fatta esplodere diverse settimane fa davanti alla sede della Cgil di Jesi, arriva questo terzo episodio, il secondo dunque nelle Marche contro il sindacato.

I messaggi sono contro il sindacato di Landini e delle altre due associazioni confederali. Fa sapere la Cgil: ” Paragonare la Cgil e tutto il sindacato confederale al nazismo significa non conoscere la storia del movimento sindacale italiano ed il contributo politico e in vite umane pagato proprio dalle organizzazioni dei lavoratori durante il nazi fascismo. Le sedi del sindacato sono luoghi di accoglienza e democrazia; gesti di questo tipo non faranno che rafforzare le nostre convinzioni anche in ragione del ruolo svolto durante la lunga fase di emergenza. La pandemia da Covid ha ucciso e continua ad uccidere e per questo rivendichiamo e confermiamo le nostre idee ed il nostro massimo impegno per il sostegno alle campagne vaccinali e alla diffusione del vaccino nel mondo, sopratutto nelle aree più povere. Cgil Cisl Uil delle Marche non si fermeranno di fronte a queste intimidazioni”.

Sul posto la scientifica per i rilievi, s’ipotizza che l’imbrattamento sia avvenuto nel week end.