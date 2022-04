Per chi vive fuori da Ancona questi volumetti rappresentano una sorta di bussola per muoversi nel tipico idioma del capoluogo. Per chi ci è nato invece è prendere atto, in forma divertente e autoironica, dei Modi Anconetani appunto.

Raccolti da Stefano Calabrese, noto come Stinga specie per le parodie dei cartoni diventate virali in chat.

Dalle battute, ai libri, poi sono arrivati gli spettacoli dal vivo. E un’ulteriore novità insieme con Teatro Terra di Nessuno sarà quella di martedì 5 aprile alle 21,30 al Cinema Galleria di Ancona, evento finale della rassegna "CineTeatroVarietà" organizzata dalla Guasco – Cinema Editoria Comunicazione