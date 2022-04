Balzo di ricoveri da Covid-19 nelle Marche: secondo i dati del Servizio Salute della Regione Marche se ne contano 11 in più, per un totale di 255 degenti di cui 10 (uno in meno rispetto a ieri) in terapia intensiva. La percentuale di occupazione dei posti letto da pazienti Covid, fa sapere la Regione, scende al 3,9% in Intensiva (10 su 256) e sale al 24% in Area Medica.

In un giorno sono 860 i casi di positività registrati e l’incidenza, ovvero il numero di casi ogni 100 mila abitanti è risalita. Si aggrava anche il bilancio delle vittime che sale a 3729 dall’inizio dell’emergenza sanitaria: se ne contano 8 nelle ultime 24 ore. Si tratta di persone tra i 63 e 91 anni, tutti con patologie pregresse.

Gran parte delle vittime arriva dall’anconetano come il maggior numero dei contagi registrati nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore degli 806 tamponi positivi scoperti, 322 arrivano dalla provincia di Ancona, a seguire Macerata con 172, Ascoli 145, Pesaro Urbino 112, 87 nella provincia di Fermo.