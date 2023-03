Un video su Instagram che sta facendo il giro di tutta Italia. Parole intrise di commozione e speranza quelle di Massimo Ambrosini, ex calciatore, con le quali ha raccontato la malattia di uno dei suoi tre figli, Alessandro, tre anni appena. Originario di Pesaro, un passato glorioso da giocatore del Milan. Ambro sta per riallacciare gli scarpini e scendere in campo. Stavolta al fianco della ricerca e del sostegno alla Fondazione Italiana Diabete. Per garantire un futuro a tanti, compreso il suo bimbo, che lottano contro un nemico quasi invisibile.