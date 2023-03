Domenica 16 aprile alle ore 15 presso lo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia scenderanno in campo i giocatori della Nazionale italiana cantanti contro il Charity Team Senigallia per la leggendaria Partita del cuore “Insieme per Senigallia”. Il ricavato del match di solidarietà andrà a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, che dal primo momento si è messa in prima linea nella gestione dell’emergenza.

A breve i biglietti saranno disponibili su VivaTicket, con costi differenziati tra tribuna, curva e gradinata. Sarà una splendida occasione per incontrare i propri idoli e sostenere allo stesso tempo una causa benefica con una piccola somma.