Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione di Formula 1 ma non si corre, sembra, solo in Bahrain. A Osimo non una ma ben due Ferrari hanno dato spettacolo. Peccato si sia trattato di un incidente stradale, fortunatamente senza feriti gravi.

Il momento dello schianto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di una villa in via Molino Basso. I due bolidi una SF90 da 400mila euro ed una F12 Berlinetta dal 300mila, saltano la curva, salgono sul cordolo, e prendono letteralmente il volo, tutto come in un Gran Premio. Qui però non ci sono barriere e vie di fuga e le auto finiscono dritte dritte contro il muro di recinzione della villa.

La SF90 rimbalza sul prato prima di chiudere la sua corsa contro il muro, peggio va alla F12, che si schianta subito contro il cancello e prende fuoco.



L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Si è alzata in volo anche l’eliambulanza, ma poi è stata fatta rientrare. I due guidatori, un belga ed un olandese, in vacanza nella nostra regione non hanno riportato gravi conseguenze, solo uno dei due è ferito, ma in modo lieve, nessun altro veicolo fortunatamente è stato coinvolto nell'impatto.

Servizio di Laura Meda