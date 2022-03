ANCONA – È stata lanciata oggi la decima edizione del Contest “Alceo Moretti” e quest’anno l’azienda scelta è Elica. L’iniziativa, realizzata all’interno del corso di Strategie per i Mercati internazionali della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche con la collaborazione dell’agenzia Moretti Comunicazione, premia gli studenti che svilupperanno la migliore proposta progettuale.

Quest’anno gli studenti sono stati chiamati a ideare un vero piano di comunicazione per Elica, storica azienda di Fabriano, leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina. Tema scelto per il progetto è la sostenibilità, oggi fondamentale per le aziende e attenzionato da tutti gli stakeholders che siano clienti, dipendenti, partner o investitori.

Elica investe sempre di più nella comunicazione integrata. Per creare, mantenere e rafforzare i rapporti di fiducia e per raggiungere gli obiettivi di business è importante avere un piano di comunicazione non inteso solo in termini di promozione del prodotto. Ambiente, Salute, Etica, Governance sono parametri importanti per essere scelti da un pubblico sempre più attento al rispetto di questi principi, che diventano importanti driver di acquisto.

“Questo progetto ci entusiasma molto: i giovani sono la scommessa per il futuro ed Elica è felice di contribuire a offrire un’esperienza che sarà significativa per la loro formazione. Siamo da sempre convinti che gli studenti, con le loro idee fresche e creative, sono in grado di offrire nuovi punti di vista.” Ha commentato Deborah Carè, Chief Human Resources Officer di Elica Cooking “Quello della sostenibilità è un tema fondamentale che però rischia di apparire poco concreto. Sarà importante trasmettere ai ragazzi il valore di parlare di questo concetto in modo nuovo facendolo entrare nel vivo degli aspetti del business e dell’organizzazione”.

Il contest, istituito in memoria di Alceo Moretti, da anni coinvolge in prima persona quelli che saranno i manager e i comunicatori di domani, offrendo ai ragazzi un’esperienza importante di creatività, management e lavoro di squadra.

“Il fatto che la figura di mio padre sia d’ispirazione per questi giovani – commenta Giorgio Moretti, figlio di Alceo – è motivo di orgoglio e di emozione. Un contest che avvicina i ragazzi al mondo dell’impresa, grazie all’attenzione della Politecnica che punta sempre ad una formazione concreta e moderna. Riusciamo ogni anno a ripetere l’iniziativa con grandi realtà aziendali e siamo felici di avere Elica come partner del progetto”.

“Le carriere degli studenti – aggiunge Silvio Cardinali, ideatore dell’iniziativa e professore dell’Università Politecnica delle Marche – sono fatte di sfide e queste sfide gli permettono di crescere e ottenere nuovi traguardi. È con questo spirito che viene lanciato anche il Contest di comunicazione dedicato alla figura di Alceo Moretti. Dopo oltre dieci anni questo format didattico si conferma per la sua efficacia nella capacità di coinvolgere gli studenti e di prepararli alle nuove scelte professionali. Ne è la conferma che i manager di Elica che questo anno valuteranno gli studenti sono stati proprio vincitori del Contest di qualche anno fa”.

Gli studenti, divisi in gruppi di lavoro, dovranno cimentarsi in vere e proprie agenzie di comunicazione. Elica ha fornito un brief completo sull’azienda, le attività e il business di riferimento: ora avranno due mesi di tempo per sviluppare la loro “proposta creativa sostenibile”, aggiudicarsi l’attestato e un premio offerto da Elica.