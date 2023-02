Tennista paralimpico, ma anche avvocato, marito, papà di tre piccole meraviglie, in guerra contro la sclerosi multipla. Così si descriveva nel suo profilo Twitter Andrea Silvestrone, l'uomo di 49 anni di Montesilvano che questa mattina in A14 all'altezza di Grottammare ha perso la vita in un terribile incidente insieme a due dei tre figli che erano in macchina con lui. Uno schianto frontale nella Galleria Castello con un camion in cui è sopravvissuto solo il secondogenito 12enne dell'uomo mentre per la sorella maggiore di 14 anni e il fratellino di 8 non c'è stato nulla da fare.