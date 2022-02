Storie di malattie, percorsi, speranza. Prostata, colon retto e polmone per gli uomini. Seno e utero nelle donne: sono i tumori più ricorrenti ma con una sopravvivenza tra il 75% e il 79% a un anno dalla diagnosi. E’ l’analisi effettuata dal Registro Tumori nelle Marche:nell’ultimo periodo rilevato, di tre anni, sono stati complessivamente registrati in regione poco meno di 30 mila casi di carcinoma. Se da un lato l’emergenza Coronavirus non ha fermato i reparti di oncologia medica, sul lato della prevenzione invece il minor accesso agli screening ha portato ad un aumento di casi di diagnosi della malattia in stato avanzato. Si cerca di recuperare, nonostante la tempesta dal virus: proprio dal 2021, con base ad Ancona, esiste anche il CORM (Centro Oncologico e di Ricerca delle Marche), gruppo multidisciplinare che partendo dall’analisi genetica arriva all’individuazione della terapia più efficace e meno invasiva.