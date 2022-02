Le Marche saranno l'unica regione che cambierà fascia di colore in Italia. Lo sforamento dei tre parametri (incidenza, terapie intensive e aree mediche), ha come conseguenza il passaggio dal giallo all'arancione. Per il milione e 200 mila marchigiani che ha il Super Green Pass, la vita da lunedì non cambierà praticamente di una virgola