“Con il cuore pieno di speranza in un futuro migliore per me e per lei”, così Emilio Vincioni si è messo davanti alla videocamera del proprio smartphone e ha registrato un messaggio di auguri in tre lingue, inglese e greco comprese, da inviare alla sua “principessa”. La figlia che si trova in Grecia, uno dei casi internazionali di minori contesi che arriva dalle Marche, da Sassoferrato