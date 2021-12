Balzo di ricoveri per covid nelle nostra regione: sei in più in un solo giorno che portano il totale a 123. L’occupazione di pazienti covid è al 10% nelle terapie intensive, così come in area medica.

Due i decessi in un giorno (una 94enne di Pesaro e un 80enne di Fano) che portano il totale delle vittime a 3.157.

476 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore con un’ incidenza che scende a 185,95. Il totale dei positivi però è in salita: ben 5.219 e le quarantene per contatto con contagiati superano quota 10mila.

La provincia più colpita è Ancona con 165 nuovi casi, a seguire Pesaro Urbino con 113, poi Ascoli con 75, Macerata con 54 e Fermo con 50.