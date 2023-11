Un volo terribile, un volo di 12 metri, dal 4 piano della sua abitazione nel quartiere del Piano ad Ancona. E' morta nelle scorse ore la 15enne di origini bengalesi caduta dal balcone della sua casa lunedì sera.

La ragazzina era stata portata in condizioni disperate all’Ospedale Regionale di Torrette, con un profondo trauma cranico, ieri purtroppo il tragico epilogo.

Fin dalle prime ore la procura di Ancona aveva aperto un fascicolo su quanto accaduto, sentendo le testimonianze dei famigliari e di coloro che gravitano attorno a lei. La polizia ha anche sequestrato i diari e i quaderni della ragazza così come il suo cellulare per scovare eventuali elementi utili alle indagini. Nelle scorse ore il pm Andrea Laurino ha iscritto nel registro degli indagati il padre della ragazza con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

La polizia sta facendo luce sulle dinamiche all'interno della famiglia e sui rapporti della ragazzina con i genitori. Secondo indiscrezioni sembra che la 15enne fosse terrorizzata da un imminente viaggio della famiglia nel proprio paese d'origine in Bangladesh, questo almeno avrebbe confessato la giovane a uno dei suoi insegnanti. Il motivo però non è chiaro. L'ipotesi è che il padre volesse costringerla a fare qualcosa che lei non voleva,forse persino un matrimonio combinato, anche se al momento non vi sono elementi a suffragio di questa tesi.

Ulteriori elementi potrebbero arrivare dagli esiti dell'esame autoptico disposto oggi dalla procura, sembra infatti che la ragazza fosse preoccupata per una visita ginecologica che aveva in programma nei giorni seguenti. Tra le ipotesi degli investigatori anche quella di una gravidanza e la paura delle reazioni della famiglia.