Torna ad Ancona il Mercato Europeo del Commercio Ambulante organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali e la FIVA Confcommercio in collaborazione con l’amministrazione comunale. La grande kermesse, che

si presenta anche quest’anno sotto lo slogan Tanti Volti per un Unico Mercato!, si svolge nelle giornate del 3, 4 e 5 novembre prossimi e si snoderà, come nella scorsa edizione, tra corso Garibaldi e piazza Cavour.

La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione è una vera e propria mostra-mercato con banchi di vendita, un centinaio circa, provenienti da tutta Europa, dall’Italia e con diverse eccellenze mondiali.