Ritrovato questa mattina un corpo nelle acque delle Isole Tremiti, tra le ipotesi che possa essere Brunella Chiù, la donna di 56 anni ultima vittima dispersa dell'alluvione di Senigallia le cui ricerche proseguono ormai da 49 giorni. La Procura di Foggia ha aperto un'indagine per cercare di capire la provenienza e l'identità del corpo ritrovato in avanzato stato di decomposizione tanto da non riuscire a verificare se possa trattarsi di un uomo o di una donna. Occorrerà molto presumibilmente una autopsia. Al momento dunque tutte le ipotesi restano aperte e non ci sono certezze che possa trattarsi di Brunella.

Intanto sempre questa mattina l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, insieme con il responsabile della Protezione civile regionale, Stefano Stefoni, si è riunito in videoconferenza con i sindaci dei Comuni della Valle del Misa e del Nevola della provincia di Ancona, colpiti dall’alluvione.

Nel corso dell'incontro l'assessore ha chiarito la necessità alla luce dei cambiamenti climatici di rivedere il Piano di interventi del 2016 pensato per fronteggiare le emergenze.

Per i sistemi di allertamento l'assessore ha inoltre dichiarato che è stata ripristinata tutta la rete degli idrometri adeguandola e migliorandola, affinché le apparecchiature che si trovano più a monte possano divulgare insieme con quelle a valle un sistema di allertamento immediato ai singoli Comune. Finanziato anche uno studio con 300mila euro da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile alla Fondazione CIMA e all’Università di Firenze per trovare soluzioni ulteriori e migliorative sia nei sistemi di allertamento che negli interventi da adottare per accrescere il sistema di prevenzione del rischio idrogeologico dei due fiumi.

Nel frattempo continuerà la realizzazione delle attività legate al Piano del 2016, tra cui la vasca di Bettolelle, i cui lavori stanno per essere conclusi, e lo stanziamento di 7 milioni di euro per la costruzione di altre due vasche di espansione a monte di Pianello d’Ostra e di Passo Ripe, già in fase di progettazione.

È operativo infine il fondo di oltre 6 milioni di euro attivato dalla giunta regionale delle Marche a cui ha contribuito anche la camera di commercio per le imprese colpite dall'alluvione. Da oggi potranno fare richiesta per usufruire del finanziamento per il ripristino delle attività le piccole e medie imprese che hanno subito danni.