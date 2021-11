Chiuse dal 4 al 6 novembre per covid la scuola primaria e dell’infanzia di Roccafluvione. Sono state confermate questa mattina alcune positività sia nel corpo insegnante, sia negli studenti per cui, in accordo con le autorità sanitarie, il primo cittadino ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza. Entro sabato il dipartimento di prevenzione dell’Area vasta 5 completerà lo screening che sta coinvolgendo non solo gli insegnanti e gli studenti, ma anche le famiglie.

Il caso di Roccafluvione si aggiunge alle 53 classi in isolamento in tutte le Marche comunicate dall’ufficio scolastico regionale al 2 novembre.