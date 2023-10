Nel NADEF (Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza) 2023 sempre meno risorse previste dal governo per la sanità. Sul punto è intervenuto oggi l'assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini.

Carenza di medici e infermieri sempre più pressante, Liste di attesa sempre più lunghe e il futuro non appare roseo per la sanità regionale e in genere per quella nazionale.

Nella Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza 2023, il cosiddetto NADEF, la sanità resta la "Cenerentola" dell’agenda politica, così ha spiegato nelle scorse ore il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta.

"I numeri documentano forti segnali di definanziamento della sanità pubblica ancora più evidenti rispetto agli anni scorsi": il rapporto spesa sanitaria/Pil, secondo i dati gimbe, è stato del 6,7% nel 2022 sceso poi al 6,6% nel 2023, ed è destinato a calare sino a raggiungere il 6,1% nel 2026.

Sul punto l'assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini.