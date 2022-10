Ecco anche on line il documentario del progetto “OPHERA” per valorizzare, in quanto espressione culturale, il processo di restauro dei beni culturali, in atto nelle aree colpite dal sisma 2016 nelle Marche. Alla base del progetto, c’è la consapevolezza che il recupero di questo patrimonio, costituisce un percorso a lungo termine che deve essere partecipato e trasparente. Lo stesso progetto ha visto protagonista un team multidisciplinare di operatori sul campo, insieme alla cittadinanza, nelle giornata di “Cantieri Aperti”.