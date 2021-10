Chi non ha aveva dubbi sul candidato ed è andato subito a votare e chi invece è ancora a casa a riflettere urne aperte in 28 comuni marchigiani per scegliere i nuovi sindaci e i consigli comunali. Una prima giornata che però di fatto fa fatica a decollare con l’affluenza regionale che alle 12 si attesta al 12,65% dato in calo rispetto a cinque anni fa quando invece era al 17,40%. Qui siamo a Castelfidardo il solo comune in questa tornata elettorale insieme a San Benedetto del Tronto a superare i 15 mila abitanti e a poter andare al ballottaggio (fissato il 17 e 18 ottobre).