Musica, magia, emozioni ieri al Passetto per il concerto dei Tiromancino, l'appuntamento clou del sabato sera di Festa del Mare, seguito da una folla di oltre 12mila persone distribuite tra Pineta, piazza IV Novembre e parte del Viale della Vittoria. Grande successo per la prima giornata della manifestazione rinnovata nel suo format. Oggi si prosegue nei tre chilometri "da mare a mare" con appuntamenti per tutti: in serata lo spettacolo pirotecnico al Porto Antico.