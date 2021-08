E’ ancora lunga la discussione che porta al rinnovo della convezione tra il summer jamboree e il Comune di Senigallia per i prossimi anni.

Di fatto la Regione non sembra volersi far avanti da sola per dividere le spese di realizzazione delle prossime edizioni del festival internazionale di musica e cultura anni ’40 e ’50 che quindi potrebbe decidere di cambiare casa dopo 21 anni.