Ad Ancona sono quasi un centinaio le donne che lavorano nel settore della pesca, in genere si occupano della vendita del pescato, e della parte contabile e burocratica dei pescherecci. Sono loro insomma a fare i conti in tasca all'impresa, quei conti che ora però non tornano più, a causa del caro gasolio.

Aiuti subito e non promesse di aiuti che non si sa poi quando potranno arrivare e soprattutto un'azione immediata sul prezzo del gasolio, questo chiedono le donne della pesca che sono scese in piazza ad ancona a fianco dei loro mariti tornati delusi dalla manifestazione nazionale di Roma.

Intanto, dopo due settimane di sciopero, i pescatori della Marineria di Ancona, hanno deciso di tornare in mare, "una prova – spiegano – per valutare la sostenibilità del lavoro"

Servizio di Laura Meda