Sabato 5 giugno l’apertura dello slot di prenotazione dei vaccini per la fascia d’età da 39 a 12 anni nelle Marche. “Un ulteriore passo in avanti per il raggiungimento della profilassi della popolazione – ha affermato l’assessore Filippo Saltamartini –. Con l’apertura della prenotazione della fascia 12-39 anni di fatto si apre a tutti i cittadini marchigiani la possibilità di aderire alla campagna vaccinale. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti coloro che ancora non si sono prenotati ricordando che è sempre possibile aderire tramite il portale indipendentemente dalle fasce di età”. Quasi 130 mila dosi consegnate in pochi giorni. In stand by la campagna di somministrazione nelle aziende.