Scuole e aziende chiuse, meteo favorevole. Ci sono le premesse per il boom in centro ad Ancona per i festeggiamenti del patrono San Ciriaco, tornati dopo due anni di pandemia. Dal mattino del 4 maggio riapre anche l’accesso alla Lanterna Rossa al porto di Ancona. Il suggestivo angolo del porto torna fruibile dopo mesi. Alle 10 è in programma la prima messa al Duomo, la seconda sarà alle 18. Quella del mattino in diretta anche su E’tv Marche.

Alle 12 in piazza Cavour la consegna delle Civiche Benemerenze e alle 19 come da tradizione, la Croce Gialla sarà impegnata nella tombola di San Ciriaco. Invariati, rispetto agli anni passati, il costo delle cartelle (2,50 euro) e il primo premio di 1.500 euro. I fondi raccolti serviranno per sostenere l’attività della Croce anconetana. Attenzione a parcheggi e viabilità per raggiungere gli eventi e le bancarelle in centro: c’è il servizio di bus navetta per raggiungere anche il duomo dal parcheggio Degli Archi e dallo stadio del Conero e dallo stadio Dorico a Piazza Cavour