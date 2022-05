Ieri i genitori dei bambini con problemi cardiaci in protesta davanti alla Regione perché le visite slittano al 2024, qualche giorno fa il presidio davanti all’ospedale di Senigallia dove una donna raccontava che chiamando il Cup non c’era posto per una colonscopia. E’ allarme liste di attesa dopo il Covid: in giunta regionale è stato approvato il Piano Operativo Regionale: in aggiunta alle risorse ordinarie sono in arrivo quelle statali: ovvero quasi 13 milioni per le Marche solo per l’attività straordinaria di recupero, mentre quella ordinaria viene sostenuta dal sistema sanitario nazionale. Verranno aumentate le tariffe orarie per il personale, assunzioni a tempo determinato e aumento del monte ore dell’assistenza specialistica convenzionata interna. Previsto anche il coinvolgimento delle strutture private accreditate per garantire le prestazioni nei tempi stabiliti.