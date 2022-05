Si avvicina uno dei passaggi cruciali per la ricostruzione di Arquata del Tronto, uno dei comuni tra i più colpiti dal sisma del 2016. Il prossimo 9 maggio in Consiglio Comunale verranno adottati i Piani Urbanistici Attuativi per le sette frazioni perimetrate, ovvero le più colpite dopo il terremoto di quasi 6 anni fa. In vista della data, importante per la progettazione e poi in seguito la partenza dei lavori, 13 associazioni di proprietari e di volontariato del paese hanno scritto al commissario e al sindaco per testimoniare l’impegno per la ricostruzione e l’appoggio alle iniziative per accelerarla. Una sorta di risposta dopo l’altra missiva, inviata da alcuni proprietari di case della frazione Piedilama che si dicono contrari alla delocalizzazione di alcune abitazioni della frazione di Pescara del Tronto, la più distrutta, che solo in parte potrà essere ricostruita dov’era.