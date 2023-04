Giovani e volontari che s'impegnano per l'ambiente e il sociale. La ricetta vincente del gruppo 2Hands Ancona che, in collaborazione con 2Hands Organization, ha organizzato una convention per presentare i risultati del progetto 'Adriatic Heroes + Vicini', finanziato da Coop Alleanza 3.0. Progetto che ha permesso di investire risorse in campagne di sensibilizzazione sui social e nelle scuole e cha consentito anche le attività di bonifica ambientale lungo le coste della regione.