Risorse del PNRR in arrivo ma solo per chi sarà in grado di coglierle e così la regione marche scende in campo in aiuto dei comuni con 30 esperti e professionisti.

Non solo, è in fase di ultimazione un sistema di prenotazione attraverso il quale sarà possibile, per ogni Ente interessato, assicurarsi la consulenza degli esperti competenti per materia. E poi non dimentichiamo il fondo straordinario per i piccoli comuni sotto i 3000 abitanti. Lo scopo insomma è far sì che i comuni, anche i più piccoli, si attivino per non lasciare nei cassetti fondi indispensabili per la rinascita e la crescita