Se la pandemia e le restrizioni sono state difficili per ognuno di noi ancora di più lo è stato per i ragazzi e gli adulti affetti da autismo. Un percorso a ostacoli per molti di loro, che sono riusciti però ad affrontare grazie al potere della musica e che ieri, dopo due anni di assenza, sono tornati sul palco per sensibilizzare il grande pubblico al problema dell'autismo in occasione del concerto organizzato dall'Associazione Ragazzi Oltre.

Dopo due anni difficili durante i quali comunque l'attività di aiuto da parte dell'associazione non è mai cessata, oggi si riparte anche con un nuovo progetto che guarda al futuro, un progetto di vita indipendente.