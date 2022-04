In principio fu il legno, un modo diverso per recuperare materiale di scarto, poi intuendo le potenzialità del gioco si passa alla plastica e piano piano, partendo dei trenini a arrivando fino all'automobiler e oggi alla stazione spaziale, il mattoncino Lego prende forma e si evolve.

Il museo del mattoncino fa tappa a Senigallia, all'ex Pescheria del Foro Annonario per "Senigallia_Bricks", un'occasione unica per conoscere la storia di un gioco, se così lo vogliamo de finire, che è stato capace di unire intere generazioni, un salto nel passato per molti ex bambini di ogni età, un'avventura nuova per i più piccoli pronti a creare insieme a mamma e papà i propri personaggi.

Servizio di Laura Meda