ANCONA – Caos all’alba sull’Autostrada A14, nel tratto marchigiano tra Ancona Nord e Ancona Sud. Tre mezzi pesanti, tra cui un’autocisterna carica di gasolio, si sono scontrati poco dopo le 5 al chilometro 229 in direzione sud, verso Pescara. Nell’impatto una persona è rimasta ferita. Il tratto autostradale tra i due caselli è stato temporaneamente chiuso e si sono formati fino a tre chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. A complicare la situazione, circa un chilometro prima del punto del primo schianto, nella coda formatasi, si è verificato un secondo incidente che ha coinvolto altri due mezzi pesanti, con un ulteriore ferito. Due distinte squadre dei vigili del fuoco di Ancona hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area interessata. Presenti anche la Polizia Stradale, il 118 e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità e delle operazioni di ripristino.

Aggiornamento da Autostrade per l’Italia. Alle ore 10:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Pescara, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 229, che ha coinvolto 3 mezzi pesanti di cui un’autocisterna di gasolio.

Sul luogo dell’evento, dove sono in corso le operazioni di ripristino dei danni causati dall’incidente, attualmente, il traffico circola su una sola corsia e si registrano 5 km di coda in direzione Pescara.