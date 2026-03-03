Bottega Teatro Marche consolida il proprio percorso nazionale con una presenza ormai stabile nella Capitale. Dal 3 all’8 dicembre 2026, allo Spazio Diamante– Sala Grey, andrà in scena “D – La Principessa Diana e la Palpebra di Dio”, con Paola Giorgi nel ruolo di Diana. Una produzione nata nelle Marche, con staff artistico, creativo e tecnico marchigiano, che dialoga con il circuito teatrale italiano, confermando la maturità artistica e produttiva della compagnia.

Scritto da Cesare Catà e diretto da Luigi Moretti, lo spettacolo restituisce Diana Spencer come figura tragica e contemporanea: una donna capace di affermare la propria identità in un sistema che non ne accettava l’autenticità. Nel testo risuonano le figure del mito – Antigone, Medea, Arianna – evocando una Diana che trascende la cronaca per diventare simbolo universale.

«Le scelte artistiche di Bottega Teatro Marche non sono mai casuali. Raccontare Diana significa far emergere la forza di una donna che ha saputo affermare la propria personalità, connotata da generosità ed empatia, lottando contro un sistema che non voleva da lei autenticità e libertà. È una storia che parla di lei, ma anche di tante donne.» Paola Giorgi Un dialogo tra teatro e realtà: l’incontro con Leonardo Mendolicchio Martedì 3 dicembre, al termine dello spettacolo (inizio ore 20.30), si terrà un incontro con il Dott. Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoterapeuta specializzato nei disturbi del comportamento alimentare, moderato dalla giornalista Veronica Meddi.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali del progetto, in attesa della Giornata del Fiocchetto Lilla, che si tiene il 15 marzo. La bulimia di Diana viene evocata nello spettacolo con delicatezza, come lei stessa l’ha raccontata: non elemento scandalistico, ma segnale di una sofferenza profonda. Attraverso il confronto con uno specialista, il teatro si apre al dialogo con la realtà, trasformando la scena in spazio di consapevolezza e responsabilità collettiva. Non solo rappresentazione, dunque, ma occasione di riflessione pubblica su temi che attraversano la contemporaneità.

In scena: Paola Giorgi (Diana); Voci di Elisabetta II e Principe Carlo: Sonia Barbadoro, Giovanni Moschella; Musiche: Maria Chiara Orlando; Scena e costumi: Stefania Cempini; Assistente di produzione: Oscar Genovese; Regia: Luigi Moretti; Produzione: Bottega Teatro Marche Date: 3 – 8 dicembre 2026 Luogo: Spazio Diamante – Sala Grey, Roma Info e biglietti: Spazio Diamante