Grande festa con musica e spettacolo per l'inaugurazione della Palestra Scolastica situata in località Pie’ di Gualdo a Pioraco. Presente insieme a tutta l'Amministrazione comunale: il Sindaco Matteo Cicconi, il Vice Sindaco Luca Gagliardi e l’Assessore Luisella Tamagnini.

Altre istituzioni presenti, oltre a tanti sindaci del territorio: il Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa Marche Gianluca Pasqui, il Presidente della Provincia : Sandro Parcaroli, il Presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli, il Vice Presidente Coni Marche Giovanni Torresi, il Consigliere Regionale e Presidente Prima Commissione Affari Istituzionali e bilancio Renzo Marinelli

La palestra è stata intitolata a Onesta Vito detto Giorgione da tutti ricordato con grande affetto. L'evento è stato allietato dalle musiche del mitico Corpo bandistico Alte valli del Potenza, presentato da Marco Moscatelli e TUNDE STIFT, con la partecipazione della cantante Camilla Ruffini e l’animazione di Giordano show, insieme al corpo di ballo studio Danza 91 di San Severino Marche coreografato da Alessandra Granata.

Con l 'occasione è stato consegnato il Gambero d' oro al concittadino Claudio Cioli che insieme alla sua attività è sempre vicino alle attività e iniziative di Pioraco. Tantissima gente è maschere presenti per questo grande evento per Pioraco!

I lavori di ristrutturazione hanno riguardato l'adeguamento sismico in particolare e hanno interessato tutte le parti strutturali dell’edificio,

L’intervento è stato finanziato in parte dal Ministero del Università dell’Istruzione e della ricerca e in parte con fondi propri dell’Amministrazione, per un totale di circa un milione di euro con i quali è stato possibile effettuare: le opere di sottofondazione e l’integrale rifacimento della copertura e delle pareti delle facciate, controventate da una struttura metallica che ne ridisegna i prospetti.

Le modifiche apportate all’involucro dell’edificio avranno un impatto sostanziale anche sulle prestazioni energetiche, oltre che sismiche e, collateralmente alla sostituzione della caldaia, garantiranno una migliore gestione e un generale risparmio dei costi.

Torna così nella disponibilità degli studenti e dei cittadini la Palestra, fondamentale per la comunità anche come struttura strategica, in quanto punto di raccolta e ricovero in caso di calamità naturale, inserita all’interno della “Cittadella dello Sport”: in un contesto in evoluzione in grado di offrire servizi sportivi a 360°, già dotato di campi da tennis, padel, beach volley, basket e calcetto, area fitness all’aperto, punto ristoro e area giochi per bambini e presto completato con la realizzazione di servizi e spogliatoi. L’organizzazione dell’evento è stata curata da Fabbrica eventi.com con la regia di Chiara Nadenich