Poliziotti in tenuta antisommossa e una pioggia ininterrotta: questa mattina ad Ancona sciopero globale per il clima organizzato da Fridays For Future e andato in scena in più di 50 città italiane.

I giovani manifestanti sono partiti pochi minuti dopo le nove: traffico in tilt nel capoluogo. Via Martiri della Resistenza e Galleria del risorgimento bloccate dalla Polizia Locale. Un importante dispiegamento di forze dell'ordine tiene d'occhio il corteo.