Se la guerra in Ucraina tiene banco catalizzando l'attenzione di tutti i media nazionali e internazionali, non è però l'unica guerra che si combatte nel mondo. Non dobbiamo dimenticare l'Afghanistan dove, dopo il clamore mediatico della scorsa estate, negli ultimi mesi l'attenzione internazionale è completamente calata. Eppure lì la guerra non è finita e anzi il timore è che ci sia addirittura una recrudescenza del fenomeno nei prossimi mesi, come spiega la dottoressa Raffela Baiocchi responsabile dell’area di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Emergency in Afghanistan, rientrata da pochi mesi dal Panshir.

Di Afghanistan e soprattutto di donne in Afganistan si parlerà venerdì sera alle ore 21.15 a Porto Sant'elpidio al Teatro delle Api in un incontro organizzato dal coordinamento Nativa. Oltre alla testimonianza della dottoressa Baiocchi che parlerà anche dei progetti di emergency nel paese, grande protagonista della serata sarà il giornalista e ricercatore Giuliano Battiston, autore di diversi reportage proprio sull'Afghanistan. Completano la serata i racconti e le poesie di due rifugiate afghane, ospiti del progetto SAI “ Nuovi inizi” di Porto Sant'Elpidio.